Bolsonaro no Piauí: Presidente deve cumprir agenda no estado em março

O presidente Bolsonaro deve cumprir agenda no Piauí na primeira quinzena do mês de março, informou o Palácio do Planalto à presidente do PL no estado, Samantha Cavalca. Sem data prevista ainda, a visita deve ocorrer no extremo Sul do Piauí.

“O Planalto me comunicou que tem uma agenda do presidente prevista para o Piauí para o mês de março. Não tem uma data definida, mas deve ser na primeira quinzena do mês”, disse Samantha.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A presidente do PL comentou que tenta incluir na agenda do presidente um evento em Teresina a pedido de apoiadores de Bolsonaro. “Tem muita gente pedindo a presença do Bolsonaro em Teresina. Ele já esteve no Sul e em Parnaíba. Estamos trabalhando para trazer o presidente agora para a capital”, disse.

A cerimonial da presidência da Republica chegou a confirmar uma visita do presidente a Teresina em maio do ano passado, mas acabou desmarcando a presença de Bolsonaro na entrega de caminhões para municípios piauienses.

