Bolsonaro visita Teresina no próximo sábado, anuncia Ciro Nogueira

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou a vinda do Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Piauí no próximo sábado (15). De acordo com o Ministro, a agenda do chefe do executivo nacional ocorrerá em Teresina as 09h. A primeira-dama Michelle Bolsonaro também virá ao estado na sexta (14).



Através de um vídeo, publicado nas redes sociais, Ciro confirmou a vinda de Bolsonaro. “Uma grande notícia, no sábado pela manhã, por volta de 09h, o nosso Presidente Bolsonaro, candidato a reeleição, estará fazendo uma visita a nossa capital Teresina. Vamos fazer uma festa muito bonita para o nosso presidente. Na sexta, a nossa primeira dama Michele Bolsonaro estará fazendo um evento para as mulheres. Então, será em dose dupla, na sexta a Michele e no sábado o Bolsonaro”, afimou.

FOTO: Benné Mendonça/ASCOM Casa Civil/PR







