Michelle Bolsonaro virá a Teresina na próxima sexta-feira (14), anuncia PL

A primeira-dama Michelle Bolsonaro virá a Teresina na próxima sexta-feira, dia 14 de outubro, para participar de um evento com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi confirmada por Samantha Cavalca, presidente do PL no Piauí.

O evento de campanha ocorrerá no Elite Eventos, às 14h. De acordo com Samantha Cavalca, a expectativa é que mais de mil pessoas compareçam no evento.



“Você, homem e mulher de bem do Piauí, tem um encontro com a nossa primeira-dama. Vamos lotar esse evento. A gente se vê lá", disse Samantha em vídeo divulgado nas redes sociais.



Bolsonaro deve vir ao Piauí durante campanha para 2º turno

Na última quarta-feira (05), o coronel Diego Melo (PL) confirmou a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) visitar o Piauí durante campanha para segundo turno das eleições. Segundo ele, a visita está sendo articulada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Entretanto, ainda não há uma data certa para a vinda do presidente. "Há essa possibilidade, mas ainda não sabemos a data. A nossa intenção é de que ele visite Teresina e o interior, mas isso vai depender da agenda", afirmou o coronel Diego.

A vinda do presidente ao Piauí é uma tentativa de fortalecer o nome de Bolsonaro em meio ao eleitorado piauiense, após o estado ter dado a maior votação proporcional ao candidato do PT à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno das Eleições Gerais 2022.



