Bombeiros recebem viaturas adquiridas através de emendas do deputado Fábio Abreu

Na próxima segunda-feira (27), o Corpo de Bombeiros do Piauí receberá cinco novas viaturas para combate a incêndios adquiridas através de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Abreu (PSD). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24) pelo deputado durante entrevista com o apresentador Douglas Cordeiro, no programa O Dia News, da O DIA TV.



De acordo com o parlamentar piauiense, cerca de R$ 1 milhão foi investido na compra dos veículos. “Estamos contemplando o Corpo de Bombeiros com seis veículos e outros equipamentos para enfrentar esse problema que acontece reiteradamente, que são os incêndios florestais. Devem ser enviados para os municípios, como é o caso de Parnaíba, São Raimundo Nonato, Floriano, e acredito que Picos e Teresina”, afirmou Fábio Abreu.

Segundo o parlamentar, a ideia inicial era de que os veículos fossem destinados para a Guarda Civil Municipal de Teresina. Contudo, a Prefeitura de Teresina não apresentou os documentos exigidos para recebimento das viaturas. Com isso, os recursos oriundos do Ministério da Justiça foram remanejados para o Corpo de Bombeiros. “Eu acompanhei essa problemática dos incêndios florestais e vi que havia uma necessidade muito grande. Em especial, no combate mais direto aos pequenos focos”, destacou.

Além das viaturas para o Corpo de Bombeiros, o deputado também fez hoje a entrega de quatro veículos para os Conselhos Tutelares dos municípios de Altos, Alto Longá, Barras e Curralinhos. Os veículos fazem parte de um kit composto também por cinco computadores com webcam, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, uma cadeira automotiva para transporte de crianças, uma Smart TV, um ar-condicionado portátil e cinco aparelhos celulares.

“Quando eu estava na ativa, me chamaram no quartel e avisaram que havia conselheiros tutelares com uma ocorrência e não tinham um veículo para chegar até lá. Coloquei eles na nossa viatura, fomos até a ocorrência e tivemos que tirar a criança do lar e encaminhar para um sistema de abrigo. Vendo essa situação, a partir do momento em que fui eleito, uma das minhas primeiras atitudes foi indicar emendas aos Conselhos Tutelares”, lembrou.

De acordo com o deputado Fábio Abreu, até o momento, 20 municípios já foram contemplados com emendas destinadas por ele para a aquisição de veículos para os Conselhos Tutelares. “Essa é uma causa que defendemos, porque nós presenciamos essas situações a necessidade de apoio aos Conselhos Tutelares”, finalizou.

