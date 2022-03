Carnaval: PM atende mais de 1.500 ocorrências e realiza 77 prisões no feriado

A Polícia Militar do Piauí divulgou, na manhã desta quinta-feira (02), o balanço parcial da Operação Carnaval 2022 no Piauí. Segundo o comandante geral de Operações da PM, coronel Rodrigues, durante os quatro dias de folia, mais de 1.500 ocorrências foram registradas em todo o Estado. Ao todo, 77 pessoas foram presas durante a operação.

Foto: Arquivo O Dia

De acordo com o coronel, as principais reclamações durante os dias de Carnaval incluíram denúncias de perturbação do sossego e desrespeito ao decreto estadual que proíbe aglomeração de pessoas. Nestes casos, foram lavrados 78 termos circunstanciados de ocorrência. Além disso, 21 armas foram apreendidas nos cinco dias de operação.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

"São armas que possivelmente iam participar de algum ato criminoso, provavelmente roubos e talvez até mesmo homicídios. Foram mais de quatro armas por dia somente nesse período de carnaval. Quero agradecer ao trabalho incansável de todos os policiais, que arriscam as suas vidas para dar segurança a cada e cada homem do nosso estado", afirmou.

Além da Capital, os municípios do interior também tiveram o policiamento reforçado durante o feriado, em especial os municípios do litoral do Piauí. Nessa região, a maioria das ocorrências também esteve relacionada às denúncias de perturbação do sossego.

O balanço final da Operação Carnaval 2022 deve ser divulgado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (03).