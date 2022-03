PI-130: Buracos na pista causam acidentes com micro-ônibus e carro de funerária

A PI-130, rodovia que liga Teresina à cidade de Nazaria, está cheia de buracos. Para trafegar pelo local, os motoristas precisam ter atenção redobrada, em especial no trecho do povoado Cerâmica Cil, na zona Sul da Capital. Na noite desta terça-feira (1º), dois acidentes ocorreram em um intervalo de uma hora devido às más condições da pista.

Segundo informações do tenente Felipe Lima, do Corpo de Bombeiros, o primeiro acidente ocorreu por volta das 19 horas, envolvendo um micro-ônibus. O veículo transportava pessoas que vinham de um retiro espiritual. De acordo com ele, 11 pessoas tiveram ferimentos leves, incluindo o motorista.

Foto: Reprodução

"O motorista do micro-ônibus foi desviar de um buraco e, como estava chovendo bastante, o ônibus foi fazer um desvio pelo acostamento e acabou tombando em uma ribanceira", explica o tenente Felipe Lima, dos Bombeiros.

Já o segundo acidente, envolvendo um carro de passeio e um carro de funerária, ocorreu a cerca de 1 km do primeiro. De acordo com o tenente Felipe Lima, o motorista do veículo de passeio colidiu frontalmente com um carro de funerária também ao tentar desviar de um buraco.

"Quando a guarnição estava retornando, se deparou com uma colisão entre veículos. O carro de passeio foi desviar do buraco e acabou se chocando com o carro da funerária. O proprietário se evadiu do local, mas o motorista do carro da funerária permaneceu até tomar as providências", completou.













