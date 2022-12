Casos de Covid estão estabilizados no Piauí, mostra novo boletim da Secretaria de Saúde

Números do Boletim Epidemiológico da 51ª semana – 18 a 24 de dezembro- apresentam estabilidade nos casos de Covid-19, pela terceira semana consecutiva. Os óbitos, em decorrência da doença, apresentaram alta.



A variação dos casos nos últimos 14 dias passou de 150% na 50ª semana, para 8% na semana 51ª. Na 49ª semana epidemiológica o estado havia registrado uma variação de 391%. Nos últimos sete dias a média móvel ficou em 389 casos.

Com relação às mortes, pelas complicações da doença, a variação passou de 8% nos últimos quatorze dias para 64%. A média móvel de óbitos pelo coronavírus ficou 3, apresentaram alta, se comparado à semana 49ª semana que teve 02 óbitos pela doença.

“Esses números mostram que a população vem seguindo as medidas determinadas nos decretos do Governo do Estado e precisamos que os mesmos mantenham esses cuidados para que o vírus possa ser disseminado”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior.

O Boletim Epidemiológico também constatou que houve uma redução no Índice de Transmissibilidade da doença, em comparação aos últimos 15 dias passando de 1,54 para 0,78. A taxa de positividade dos testes RT-PCR caiu de 36% para 27%.

FOTO: Arquivo O DIA

Segundo o Superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães, a redução no número de casos e a queda no índice de transmissibilidade são muito animadores. “Significa que os nossos esforços em cumprir as medidas sanitárias estão dando resultado. E é importante concluir o esquema vacinal para que todos possamos ficar mais tranquilos em relação à doença. Por isso, pedimos que todos completem esse ciclo, principalmente aos pais e responsáveis, que levem suas crianças para serem vacinadas”, reforça.

Já as internações pela doença mantiveram estabilidade, sendo que a ocupação dos leitos clínicos caiu de 80 para 27 internados. Nas unidades de terapia intensiva a ocupação passou de 30 para 22 pacientes, na 51ª semana. Por outro lado, os leitos de estabilização tiveram sua ocupação saindo de 01 para 03 pessoas internadas. “É muito importante mantermos o uso de máscaras e seguir todas as orientações de prevenção da doença”, lembra o secretário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações SESAPI