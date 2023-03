O senador Ciro Nogueira defendeu na manhã desta segunda que a oposição apoie o candidato com a maior "identificação popular" na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2024. A revelação foi feita em meio a reunião com deputados e líderes do Progressistas ocorrida na sede do próprio PP.



Como o Portal O Dia revelou, quatro nomes serão avaliados pela legenda, Átila Filho, Bárbara Soares, Joel Rodrigues e Elmano Férrer . A definição do possível candidato à Prefeitura de Teresina deverá ocorrer entre dezembro de 2023 e o início de 2024.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Ciro explicou que a legenda não irá impor um nome Progressista ao bloco de oposição. "Vamos começar a discutir a estratégia para nos fortalecermos cada dia mais, vamos conversar com pessoas influentes da capital para começarmos a discutir os cenários. De forma nenhuma vamos impor o nome do Progressistas, política se faz com o diálogo, acho que tem ser um nome com identificação popular, identificação com a oposição em Teresina e ao Governo do Estado", afirmou o ex-ministro.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O presidente nacional do Progressistas ainda avaliou o nome de Bárbara e elogiou a ligação histórica da deputada com as gestões da capital. "A Bárbara é uma opção pela história e pela forma como conduziu sua campanha, pela história do pai dela e pelo trabalho que ele desenvolveu, pela história do PSDB, pelo que Firmino e Silvio fizeram na capital, é um nome fortíssimo", finalizou

