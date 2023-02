Ciro Nogueira é escolhido líder da Minoria no Senado Federal

O senador piauiense Ciro Nogueira (Progressistas), ex-ministro da Casa de Civil do governo Bolsonaro, foi escolhido para assumir a liderança da Minoria no Senado Federal. O nome de Nogueira já consta no site do Senado como líder do bloco oposicionista.

A Minoria é o conjunto de partidos formado por Progressistas, Republicanos e PL que será contrário à Maioria Parlamentar. Esse é o maior bloco oposicionista da Casa. Juntos, os três partidos somam 23 senadores.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Ciro Nogueira foi um dos articuladores da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro e considerado peça importante na articulação política nos últimos anos do governo. Após a eleição, ele defendeu que os partidos que estiveram com Bolsonaro na campanha deveriam permanecer na oposição.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), que foi lançado por esse bloco de partidos para a presidência do Senado e acabou derrotado por Rodrigo Pacheco, será o líder da oposição. Já o filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seguirá como líder do PL na Casa.

Outros blocos

O Senado Federal possuiu outros dois blocos partidários. MDB, União Brasil, PSDB, Podemos, Rede e PDT foram o “Democracia”, que soma 31 senadores. Já PT, PSD e PSB contabilizam 28 senadores e formam o Resistência Democrática.

