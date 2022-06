Ciro Nogueira se reúne com Jeová e bancada de nove vereadores em Teresina

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniu na manhã deste sábado (04) com a “bancada” de Joel Rodrigues na Câmara Municipal de Teresina. Ao todo nove vereadores da capital participaram do café da manhã que ocorreu na própria casa do ministro, na zona leste da capital. Além do presidente do legislativo, Jeová Alencar (Republicanos) que oficializou adesão à oposição no início da semana , chamou atenção a presença do presidente do PDT no estado, Evandro Hiid que ratificou a sua presença ao lado de Ciro Nogueira.



Participaram da reunião os vereadores Alan Brandão (PDT), Aluísio Sampaio (Progressistas), Evandro Hiid (PDT), Edson Melo (PSDB), Thanandra Sarapatinhas (Patriota), Jeová Alencar (Republicanos), Valdemir Virginio (Progressistas), Paulo Lopes (PSDB) e Antônio José Lira (Republicanos).

FOTO: Ascom Ciro Nogueira

A presença de quase um terço do legislativo solidifica a pré-candidatura de Joel na capital, diferente de Silvio Mendes, pré-candidato ao governo, Joel Rodrigues é pouco conhecido em Teresina. A vida política do ex-prefeito de Floriano sempre teve uma forte ligação com a região do médio Parnaíba. A estratégia de Jeová Alencar e captar mais aliados para a candidatura de Joel para tentar contrapor a forte candidatura do ex-governador Wellington Dias para o senado.





FOTO: Ascom Ciro Nogueira

