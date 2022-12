Com Wellington Dias em ministério, Jussara Lima assume vaga no Senado

Jussara Lima (PSD) vai assumir a vaga deixada por Wellington Dias (PT), no Senado, em 2023, após o petista ter sido anunciado nesta quinta-feira (22) para ser ministro da pasta do Desenvolvimento Social do Governo Lula . A parlamentar era a primeira suplente.



Esposa do deputado federal Júlio César (PSD-PI), Jussara, de 62 anos, começou a vida pública aos 27 anos, é socióloga e mãe do deputado estadual Georgiano Neto (MDB-PI). A futura senadora também foi vice-prefeita do munícipio de Fronteiras em 2011 e se consagrou a primeira vereadora mulher do município.

Nas redes sociais, a parlamentar comemorou o anúncio de Wellington Dias na Esplanada. “Desejo Boa Sorte ao futuro ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias. Pasta importante que vai garantir vida digna a milhões de brasileiras e brasileiros”, escreveu.

Wellington Dias foi quatro vezes governador do Piauí, além de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador de Teresina. Em 2020, Dias assumiu a presidência do Consórcio Nordeste e se destacou na articulação para a compra de vacinas de forma independente do Governo Federal, bem como políticas públicas de desenvolvimento na saúde, social e econômico.

