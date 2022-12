Lula anuncia Wellington Dias como novo ministro do Desenvolvimento Social

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (22) que Wellington Dias (PT), senador eleito e Governador do Piauí por quatro vezes, para comandar o Ministério do Desenvolvimento Social a partir de 2023. A pasta é central para as políticas sociais do novo governo, como o Bolsa Família - que substituirá o atual Auxílio Brasil - e o combate à fome.



(Foto: Divulgação / Ascom Wellington Dias)

A pasta era uma das mais disputadas do novo governo. A candidata à Presidência da República Simone Tebet almejava a pasta. Porém, Lula preferiu dar o Desenvolvimento Social para um petista. Durante o anúncio, o presidente eleito ressaltou os feitos de Dias a frente do Piauí e relembrou a ligação dele com os piauienses. “Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o Estado que começamos o primeiro combate à fome, na cidade de Guaribas e foi onde eu eu tive mais votos nessas eleições” lembrou Lula.



Na vaga deixada por Wellington Dias, deve entrar a 1ª suplente, Jussara Lima (PSD), esposa do Deputado Federal Júlio César, também do PSD. Com a vaga herdada, o Partido Social Democrático deve apoiar projetos do governo no Senado.



Sobre o novo ministro

Wellington Dias foi quatro vezes governador do Piauí, além de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador de Teresina. Em 2020, Dias assumiu a presidência do Consórcio Nordeste e se destacou na articulação para a compra de vacinas de forma independente do Governo Federal, bem como políticas públicas de desenvolvimento na saúde, social e econômico.

(Foto: Divulgação / Ascom Wellington Dias)



Em 2022, Wellington Dias foi coordenador nacional do Fórum dos Governadores do Brasil. Em março, deixou o cargo de governador para disputar o Senado Federal, o qual foi eleito, além de ter atuado como coordenador nacional da campanha de Lula para presidente da República. Outros 15 ministros do novo governo também foram anunciados junto ao Wellington Dias.

Confira a lista:

1. Alexandre Padilha (Relações Institucionais);

2. Márcio Macedo (Secretaria-Geral);

3. Jorge Messias (Advocacia-Geral da União);

4. Nísia Trindade (Saúde);

5. Camilo Santana (Educação);

6. Esther Dweck (Gestão);

7. Márcio França (Portos e Aeroportos);

8. Luciana Santos (Ciência e Tecnologia);

9. Cida Gonçalves (Mulheres);

10. Margareth Menezes (Cultura);

11. Luiz Marinho (Trabalho);

12. Anielle Franco (Igualdade Racial);

13. Silvio Almeida (Direitos Humanos);

14. Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio);

15. Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no