Conselho de Transformação Digital do Piauí é sancionado e será dirigido por Fonteles

O Governador Rafael Fonteles oficializou no diário oficial da última quinta (23) a criação do conselho de Transformação Digital do estado do Piauí. O órgão será presidido pelo próprio Governador e terá como objetivo central deliberar e supervisionar os processos de digitalização da Administração Pública estadual.

A digitalização foi um dos principais pilares do plano de governo de Fonteles, uma equipe da gestão, inclusive, viajará até a Europa no próximo mês para conhecer processos semelhantes no velho continente.

FOTO: CCOM PI

Dentre as atribuições do conselho também está a instituição de normas e diretrizes para a política de governo digital, analise e aprovação das soluções digitais além de orientar os processos de aquisição e implementação de softwares e aplicativos. Além do governador a cúpula da gestão com os principais secretários das pastas técnicas participarão do conselho

O diretor da agência de tecnologia da informação do Piauí, Ellen Gera, explicou que, mesmo antes da sanção, o conselho já havia se reunido duas vezes. “A transformação digital é um grande objetivo do Governador Rafael Fonteles, várias ações já foram tomadas nestes primeiros dias de governo, por exemplo a instalação do conselho. O próprio Governador e o presidente do conselho e várias decisões importantes já foram tomadas nas duas primeiras reuniões”, afirmou.

Foto: Arquivo O DIA

De acordo com o gestor o formato de trabalho do colegiado também já está definido. “O modelo da Estônia será a referencia para o Estado, já fizemos a contratação da tecnologia x-via para que a gente comece o desenvolvimento do governo digital. Decisões importantes como a lei geral de proteção de dados, para ter segurança, sobre o Detran, modernização dos processos e serviços públicos. Não tem como fazer essa modernização dos serviços públicos sem a tecnologia”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no