Coronel Diego Melo registra candidatura para o Governo do Piauí

O candidato do Partido Liberal ao Governo do Piauí, Coronel Diego Melo, protocolou na tarde da última terça (02) o seu pedido de registro de candidatura para o Governo do Piauí. O militar é o segundo candidato a oficializar o seu nome na disputa, na segunda Silvio Mendes já havia oficializado o seu nome na corrida pelo Palácio de Karnak. Veja o registro da candidatura.



A chapa pura do PL terá outro Coronel como vice, o Cel Carlos Pinho disputará o pleito ao lado de Diego Melo. A sigla não terá candidato ao senado. Na disputa proporcional a legenda terá dez candidatos a deputado federal e 25 candidatos a deputado estadual. O partido de Bolsonaro espera retomar os espaços perdidos após uma debandada de parlamentares. Após a filiação do presidente a legenda perdeu três deputados estaduais e dois federais.

Em sua declaração patrimonial, Coronel Diego revelou possuir um patrimônio de R$ 395 mil. Já o candidato a vice-governador, Coronel Carlos Pinho não declarou possuir nenhum patrimônio.

FOTO: Ascom Coronel Diego

