Silvio Mendes é o primeiro a registrar candidatura ao Governo do Piauí, veja os detalhes

O candidato ao Governo do Piauí, Silvio Mendes (União Brasil), entrou com o pedido de registro de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral na tarde da última segunda (01). Os dados foram divulgados pelo sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Silvio é o primeiro candidato a oficializar o pedido de registro. Juntamente com o candidato a governador, toda a chapa da coligação foi registrada no sistema. Veja na íntegra a declaração.



Com o nome de “Vamos Mudar o Piauí” a coligação terá, como antecipado pelo Portal O DIA, sete partidos: União Brasil/ PSDB / Cidadania/ PP / PDT / PTB / AVANTE. O registro, como é o tramite legal do TRE, aguarda julgamento.

No detalhamento de bens o ex-prefeito de Teresina declarou que possui R$ 1,9 milhão de patrimônio. A candidata a vice-governadora, Iracema Portela (PP) declarou um patrimônio de R$ 1,4 milhão. Já o candidato ao senado, Joel Rodrigues (PP), também declarou um patrimônio milionário de R$ 1,1 milhão. O mais “rico” da coligação de oposição é o segundo suplente, professor Charles Silveira. O ex-secretário da capital declarou um patrimônio de R$ 18,9 milhões.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

