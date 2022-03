De olho na eleição, MDB filia três deputados e se torna o maior partido da Assembleia

O Movimento Democrático Brasileiro filiou, na manhã desta segunda (07) três deputados estaduais do PSD e se tornou o maior partido na Assembleia legislativa do Piauí. Com a chegada de Geogiano Neto, Dr. Hélio e Coronel Carlos Augusto o MDB chega a nove parlamentares no legislativo. O ato oficializa a coligação cruzada entre PSD e MDB e fortalece a estratégia das duas legendas para a eleição deste ano. Mais cedo os deputados federais Fábio Abreu (PL) e Marcos Aurélio (MDB) se filiaram ao PSD, ratificando a aliança entre os dois partidos.



Além dos três deputados estaduais a Secretária do Agronegócio, Simone Pereira, o ex-superinentendete do Incra, Thiago Vasconcelos e o ex-prefeito de Água Branca, Jonas Moura, além de outras lideranças do PSD, também se filiaram ao MDB.

O presidente do MDB no estado, senador Marcelo Castro, valorizou o momento e ressaltou que tanto para candidaturas federais quanto para estaduais o objetivo é fazer um terço dos deputados. “É um movimento de inteligência que fortalece tanto o MDB quanto o PSD, um precisava do outro para saírem fortalecidos nesta eleição e fortalece a nossa base eleitoral e a campanha do Rafael Fonteles e nosso Wellington Dias. Diria eu que é o jogo do ganha-ganha. Estamos calculando fazer um terço dos deputados federais e da Assembleia, os federais pelo PSD e os estaduais pelo MDB”, finalizou o deputado.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Deputado estadual mais votado do Piauí em 2018, Georgiano Neto falou em tom de despedida do PSD. “Tivemos um longo entendimento dos dois partidos, ficou acertada a filiação dos deputados federais do PSD e os estaduais ao MDB. Temos uma ligação histórica com o PSD, fundamos o partido, mas sou homem de missão de partido, de entendimento e de grupo político, nosso grupo decidiu que esse era o melhor caminho para todos. Pensando no coletivo, pensando no povo do estado do Piauí tomamos essa decisão e estamos muito felizes. A nossa projeção é fazer até 12 deputados, temos 23 nomes dos 31 possíveis para compor a chapa de deputados estaduais”, disse Georgiano.

FOTO: Tarcio Cruz

