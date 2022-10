Demora na votação provoca longas filas em seções eleitorais no Piauí

Teresina registra longas filas em locais de votação desde que as primeiras horas da manhã deste domingo (02/10). Antes mesmo da abertura dos portões, os eleitores já se aglomeravam do lado de fora dos colégios. Com o início da votação às 8h, as filas se prolongaram ainda mais devido à demora no processo de escolha na urna eletrônica. Os eleitores escolhem neste ano candidatos para cinco cargos.

Na escola Sigefredo Pacheco, no Bairro Bela Vista, na zona Sul, eleitores chegaram a passar mais de 2h na fila para conseguir votar. Em uma escola particular na avenida Jóquei Clube, na zona Leste, também houve reclamação pela demora nas filas até conseguir chegar aos mesários das seções.

“Estou aqui praticamente uma hora e andou muito pouco. Está demorando bem mais que a eleição de presidente anteriormente. Muito embora seja pela manhã, mais frio, mas acaba incomodando. Mas é o dever que cada um tem de colaborar, de contribuir, fazer sua parte para esse ato chave da democracia”, disse José Ariton Medeiros ao Portal O Dia enquanto aguardava na fila.

Foto: Jailson Soares / O Dia

No interior do estado também se formam longas filas. No município de Campo Maior, no Norte do Piauí, a escola Milton Soldani Afonso tem filas que chegam a confundir os eleitores que chegam nas seções. O tempo médio de espera está em 1h30 para conseguir chegar a urna.

Rafael Fonteles enfrenta fila

O candidato a governador Rafael Fonteles (PT) resolveu enfrentar a fila para votar na seção 0002 do Colégio Madre Savina, na zona Leste. Acompanhado da esposa e dos filhos, ele enfrentou mais de 2h para chegar na cabine de votação.

Foto: Jailson Soares / O Dia

