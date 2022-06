Deputado Franzé faz críticas a Dr. Pessoa, “Teresina está abandonada”

O deputado estadual Franzé Silva (PT), criticou de forma veemente o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, em entrevista exclusiva ao Portal O Dia. O parlamentar lamentou as graves denúncias no sistema de educação e da saúde do município. Recentemente em uma fiscalização o Ministério Público encontrou irregularidades em um lar para idosos da Prefeitura de Teresina.



Franzé cobrou do prefeito uma gestão mais eficiente na capital. “É preciso o prefeito tomar as rédeas da capital, tenho dito isso várias vezes aqui na Assembleia e vou continuar dizendo, o Dr. Pessoa precisa entender que ele precisa cuidar da cidade, Teresina está abandonada, é uma cidade suja, com o transporte precário, aonde o sistema de saúde precisa de uma intervenção forte. Essa denúncia em relação aos idosos é mais uma que coloca a prefeitura em situação de buscar urgentemente a correção de rumos. Queremos uma cidade bem administrada para o bem dos teresinenses”, criticou o deputado.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

O parlamentar criticou também a crise do transporte público que afeta o sistema desde o início de 2021. “Tenho sido um crítico da prefeitura apesar de ter votado no segundo turno no Dr. Pessoa. Temos percebido os erros administrativos. Na área do transporte tenho sido bastante crítico, na área da saúde é outro caso que nós temos que aprimorar. Nós tivemos uma situação de desmonte da prefeitura no início da sua gestão na área de atenção a pessoa com deficiência e agora temos a denúncia do Ministério Público na área do idoso”, finalizou o deputado.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Teresina foi consultada, porém não quis se manifestar. O Portal O Dia reitera que está a disposição para esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no