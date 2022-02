Deputado Limma critica Prefeitura de Teresina por abandono do projeto Lagoas do Norte

O deputado estadual Francisco Limma (PT) defendeu, durante sessão plenária na última quarta (9), maior debate na Assembleia Legislativa do Piauí sobre a suspensão do projeto Lagoa do Norte, que previa melhoria no escoamento de água na Zona Norte de Teresina. Segundo o parlamentar, famílias foram desalojadas e, com a não conclusão do programa, não possuem mais moradias.

Como o Portal Odia noticiou com exclusividade, o Banco Mundial deixou de ser financiador do programa Lagoas do Norte. Responsável pelos recursos das principais obras e serviços realizados no âmbito do projeto, que iniciou uma reorganização no espaço urbano em uma área que abrange 13 bairros da zona Norte, o banco decidiu não renovar o contrato, que se encerrou em dezembro. A decisão da instituição financeira ocorreu pela falta de gestão por parte da Prefeitura



O parlamentar disse que na última terça (08) recebeu visita de famílias que viviam da área do projeto e que elas queriam saber o que aconteceria a partir de agora. Limma questionou aos presentes na sessão plenária da Alepi quem vai pagar o transtorno trazido a essas pessoas. “É sempre desse jeito. Aos mais pobres cabem pagar eternamente o constrangimento de uma situação que não foi criada por eles”, desabafa.

Segundo Francisco Limma, essas situações são recorrentes porque atingem “famílias carentes, pobres, que às vezes não têm a quem recorrer. São famílias que foram retiradas sem terem a garantia de que iria haver recurso para implantar o projeto. É a falta de cuidado quando tocam projetos que beneficiam as pessoas mais pobres”, disse.

A deputada estadual Teresa Britto (PV) defendeu, durante discurso na sessão plenária desta quarta-feira (09) na Alepi, que as famílias desabrigadas em razão da chuva recebam moradias seguras na mesma região de Teresina em que residem, afirmando que realizou uma visita às famílias que se encontram desabrigadas em razão das chuvas e foram acolhidas em uma escola na zona norte da cidade. "As famílias não sabem para onde serão transferidas. Eu acompanho esse tipo de situação desde o ano 2000, quando fui secretária executiva de Assistência Social. O sentimento que se tem é de que elas devem permanecer na zona norte de Teresina”, disse. A parlamentar afirmou que solicitará uma reunião com o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para tratar do tema. “Solicitamos ao prefeito que essas pessoas sejam mantidas na região em que moram e não sejam transferidas, por exemplo, para a zona sul”.

