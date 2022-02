Deputados lamentam mortes e cobram de Dr. Pessoa ações no combate a enxurradas

Deputados estaduais cobraram, na sessão plenária da última segunda (07), ações da Prefeitura de Teresina no combate a enchentes e enxurradas que atingem a capital desde o início do ano. Na última sexta (04) a pedagoga Wana Sara, 39, morreu após ter o seu veículo arrastado pela forte enxurrada que atingiu o cruzamento entre a Avenida Homero Castelo Branco e a Rua Eustáquio Portela . Já no primeiro dia do ano o chefe de cozinha João Marcelo, 37, também faleceu após o seu veículo ser arrastado por uma enxurrada no bairro Satélite.



Após mais um óbito o deputado Franzé Silva discursou contra o prefeito na tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí e cobrou a sinalização dos pontos críticos. "A prefeitura precisa sinalizar os pontos críticos dessa cidade pra evitar que novas mortes venham a acontecer. Criar minimamente uma estrutura para dar segurança à população", disse Franzé.

Franzé Silva destacou ainda problemas em relação à falta de drenagem na construção de condomínios. "Os residenciais foram liberados com recursos da Caixa Econômica, mas as construtoras não fizeram as bacias de drenagem. É um crime contra a população, por desvio de recursos, porque dentro do projeto existia a drenagem. Existe uma ação de minha iniciativa junto ao Ministério Público Federal buscando resolver ou amenizar a situação de penúria em Teresina nos períodos chuvosos", ressaltou o petista.

A Prefeitura Municipal de Teresina foi consultada para se manifestar a respeito das denúncias, porém até a publicação da matéria não havia se manifestado.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

Vidas Ceifadas

O presidente do PT no Piauí, Francisco Limma, também criticou Dr. Pessoa e lamentou mais uma vida ceifada em Teresina. Além de Franzé e Limma outros deputados também criticaram a gestão. “Todos aqueles que assumiram a Prefeitura de Teresina se comprometeram com a realização dessa obra, que ainda não aconteceu. Temos vidas ceifadas, imóveis e empregos prejudicados. Mas nesse momento precisamos reforçar a importância de uma sinalização efetiva em todas as áreas de possível alagamento pela capital para que outras tragédias não aconteçam”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com Informações Ascom Alepi