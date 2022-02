Corpo de Wana Henrique é encontrado; motorista teve veículo arrastado pela chuva

O corpo da servidora pública Wana Sara Cavalcante Henrique foi encontrado na manhã deste domingo (06) na área do Parque Ambiental floresta fóssil, na zona Leste de Teresina. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (04, quando o carro que dirigia foi arrastado por uma enxurrada na avenida Marechal Castelo Branco.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o corpo da vítima foi localizado entre a Avenida Cajuína e o Rio Poti, nas proximidade do local onde a galeria desemboca nas águas do rio. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a retirada do corpo de Wana Henrique.

As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas nas primeiras horas deste domingo depois que a procura foi suspensa devido ao período noturno. Ao todo, três equipes se dividiram desde o início da galeria, passando por todo o trajeto até às água do Poti.

"Nesse percurso nós temos vários pontos de inspeção. Esses pontos eram levantados e as equipes verificavam se tinha alguma obstrução. Um banheiro químico que foi arrastado lá da Homero Castelo Branco foi encontrado aqui, o que nos levou a crer que a moça não havia ficado presa nessa galeria. Para não ficar nenhuma dúvida, realizamos toda a inspeção", explicou o tenente-coronel Costa, do Corpo de Bombeiros.

A mulher estava desaparecida desde a última sexta-feira (04), depois que o carro que ela conduzia foi arrastado pelas águas da chuva e caiu em uma cratera, no cruzamento das avenidas Homero Castelo Branco e Eustáquio Portela, também na zona Leste. Desde então, imagens de Wana Sara foram compartilhadas nas redes sociais na tentativa de que a mulher fosse encontrada com vida.

O carro que Wana dirigia foi encontrado em um trecho da galeria localizado na Rua Eustáquio Portela, no bairro Jockey . O veículo foi retirado por uma retroescavadeira parcialmente destruído, contudo, o corpo da vítima não estava mais dentro o veículo. Um vídeo feito por populares mostra o momento exato que a mulher tenta passar pela enxurrada e é arrastado até cair dentro de uma cratera que se formou na avenida.

Chuva em Teresina

A chuva que atingiu Teresina na noite da última sexta-feira (06) deixou estragos em várias regiões da cidade. Em vários pontos moradores registraram imagens de ruas inundadas e carros sendo arrastados pela força da água. Foram quase 102 milímetros de chuva na capital. Nas primeiras 12h após a precipitação, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Teresina já tinham recebido 16 chamados para ocorrências .

