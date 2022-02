Em 12 horas, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atenderam 16 ocorrências em Teresina

Até o início da manhã deste sábado (05), o Corpo de Bombeiros do Piauí e a Defesa Civil de Teresina já tinham realizado 16 atendimento a ocorrências em 12 horas. Os dados são do relatório divulgado hoje pela Secretaria Municipal da Defesa Civil (Semdef).



Segundo o órgão, as equipes estão em estado de alerta devido às fortes chuvas registradas na Capital desde ontem. Das 16 ocorrências atendidas, seis foram realizadas durante a madrugada e 10 no início da manhã deste sábado. Nas últimas horas, as equipes atenderam ocorrências em toda a capital como quedas de árvores, desabamentos, alagamentos, enxurradas, crateras, entre outras situações emergenciais.

(Foto: Divulgação/PMT)

O secretário da Defesa Civil Municipal, Carlos Ribeiro destacou que o relatório foi encaminhado ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, relatando todas as problemáticas enfrentadas nessas poucas horas. Para tornar o atendimento mais célere, foram montadas duas bases de apoio, uma no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina ( Escola Municipal Antonio Dilson Fernandes) e outra na sede da Semdef, no bairro Ilhotas, zona Leste.



A Defesa Civil alerta que o risco geológico ainda continua na capital nos próximos dias devido ao volume de chuvas que está previsto. Para situações emergenciais o cidadão pode ligar para o telefone de emergência 199 da Defesa Civil ou para o telefone fixo (86) 3223-7366. O atendimento via telefone é 24h, todos os dias da semana.



“Estamos trabalhando 24h para prestar toda assistência aos teresinenses nesse momento de calamidade. Além de equipes preparadas, a Defesa Civil conta com equipamentos e transportes para garantir o atendimento ágil aos moradores que residem em áreas de risco”, destaca o secretário.



Dentre os bairros mais atingidos está o Satélite, zona Leste de Teresina. A Rua Bela do Satélite ficou completamente destruída devido a força das águas. A rua já era mapeada pela equipe da Saad, que acionou técnicos da Eturb para avaliar a situação do local.

No bairro Satélite, ruas foram danificadas e famílias precisaram ser realocadas

Três famílias sofreram danos e estão recebendo assistência da Semdu e da Semcaspi. Elas foram incluídas no programa Cidade Solidária e receberão o valor do aluguel enquanto reparos são realizados no local.

Cerca de 39 pontos estão sendo monitorados, uma vez que são considerados de maior gravidade na região.