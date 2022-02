VÍDEO: chuva forte alaga ruas e arrasta carros em Teresina

Uma forte chuva que atingiu Teresina na noite dessa sexta-feira (04) e madrugada deste sábado (05) deixou ruas completamente alagadas e arrastou carros em diversas regiões da cidade. Houve registros dequeda de árvores e alguns bairros da capital ficaram sem energia elétrica.



De acordo com o climatologista e professor Werton Costa, da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), choveu aproximadamente 102 milímetros nas últimas horas. O temporal também atingiu os municípios de Timon, Caxias, Aldeias Altas, Matões e São João do Soter, no Maranhão.

Na Avenida Principal do Saci, na Zona Sul de Teresina, um carro foi arrastado pela correnteza. Já no bairro Bela Vista, uma árvore de grande porte caiu próximo ao Ginásio Rui Lima.

No bairro Morada Nova, as ruas ficaram alagadas e a água chegou a invadir algumas residências. Em uma pizzaria, os clientes ficaram ilhados por causa da força da água.

No bairro São João, na Zona Sudeste, a água impediu a saída de moradores.

A Zona Leste foi a região mais afetadas por causa da chuva. A água chegou no capô de veículos. Um veículo foi retirado de uma galeria na Avenida Eustáquio Portela . Ainda não há informações de feridos.

Na manhã deste sábado (05), a Defesa Civil Municipal está contabilizando os prejuízos causados pelo temporal.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no