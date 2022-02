Chuva em Teresina: carro é retirado de galeria na Zona Leste; veja vídeo

Imagens exclusivas enviadas por um leitor ao Portal ODIA.com, na manhã deste sábado (05), mostra um veículo de passeio sendo retirado de dentro da galeria da Zona Leste de Teresina, na Rua Eustáquio Portela, no bairro Jockey, após o temporal que atingiu a capital na noite dessa sexta-feira (04) . O local é um dos pontos críticos da cidade sempre que chove. Ainda não há a informação se tinha alguém dentro do veículo. (veja vídeo:)

Iniciada há cerca de 10 anos, a primeira etapa da obra teve a previsão de entrega adiada na semana passada pela Prefeitura de Teresina. Segundo a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad Leste), esta etapa seria entregue no final de janeiro, mas até o momento não foi finalizada. A obra completa deve durar dois anos.

No último temporal que atingiu Teresina durante a virada do ano, três foram carros arrastados no cruzamento da avenida Homero Castelo Branco com a rua Eustáquio Portela.

De acordo com o professor e climatologista Werton Costa, a chuva registrada de ontem para hoje chegou à casa dos 102 milímetros.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no