Teresina: trecho da Avenida Homero Castelo Branco está parcialmente interditado

Com as fortes chuvas que caíram na noite desta sexta-feira (04) em Teresina, um trecho da Avenida Homero Castelo Branco, zona Leste de Teresina, cedeu e precisou ser interditado na manhã deste sábado (05). A via é um cruzamento com a Rua Eustáquio Portela.

Os técnicos da Prefeitura de Teresina estiveram no local, onde acontece a obra da galeria da zona Leste, nas proximidades do supermercado Pão de Açúcar, que se arrasta há quase 10 anos. De acordo com o superintendente da Saad Leste, James Guerra, a decisão de interditar um trecho da avenida (sentido Centro/Leste) visa evitar que novos problemas ocorram no local, que ficou bastante comprometido.

“Estamos aqui neste ponto da obra da galeria onde interditamos um trecho para garantir a segurança dos trabalhos. A Saad Leste está 24 horas trabalhando na obra da galeria e nosso compromisso continua de pé para a entrega da obra”, disse o superintendente James Guerra.



O engenheiro da Saad Leste, José Alberto Lustosa, informou que as equipes tentam conter o avanço da erosão causada pela chuva no trecho da avenida onde ocorre a obra de construção. “Estamos avaliando para saber se o outro trecho da avenida será interditado”, disse o engenheiro.



Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para controlar o trânsito no local.



No dia 03 de janeiro de 2022, o vice-prefeito e secretário de finanças de Teresina, Robert Rios, prometeu que iria concluir a primeira fase da obra da Galeria da zona Leste em 40 dias. No dia 01 de janeiro deste ano, dois carros foram arrastados durante uma forte chuva que caiu em Teresina. No veículo estava uma mulher e quatro crianças.



