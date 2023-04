Dia do Reggae é aprovado na Câmara de Teresina e vereador critica: “não muda vida do povo”

Mesmo com protestos de alguns vereadores e três abstenções, a Câmara Municipal de Teresina aprovou a criação do “Dia Municipal do Reggae” em sessão na manhã de hoje. A proposição número 69/2023, de autoria do vereador Valdemir Virgino (sem partido), subscrita pelo líder de governo, Antônio José Lira (Republicanos), se tornou polêmica nos últimos dias pelo momento de embate entre o legislativo e a prefeitura.



A medida foi aprovada com 25 votos favoráveis e três abstenções. Não concordaram com a medida e se abstiveram os vereadores Ismael Silva (PSD), Teresinha Medeiros (UB) e Vinício Marques (PSD).

Contrário a proposição, Vinício Ferreira (PSD) destacou que a iniciativa “não mudará” a realidade dos teresinenses. “Conversando nos bastidores eu disse que a nossa cidade tem muitos problemas que merecem a atenção da nossa casa legislativa, não que o reggae não mereça, mas entendo que o nosso mandato tem pautas mais significativas que precisamos trazer para o plenário. Acompanhar a elaboração de datas comemorativas não é tão significativo para a nossa cidade, eu creio que não vai mudar em nada a realidade dos nossos munícipes”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Dia 1° de julho

De acordo com a matéria o “Dia do Reggae” será comemorado no dia 01 de julho em Teresina. Nacionalmente já existe uma data para celebrar o ritmo, justamente o dia 11 de maio, data da morte do maior ícone do ritmo, o jamaicano Bob Marley. O reggae surgiu na Jamaica, na década de 60 e é baseado no movimento Rastafari. A característica principal do ritmo é a crítica social, envolvendo questões sobre desigualdade, preconceito, fome e outros problemas sociais. A capital brasileira do ritmo é São Luís, no Maranhão.

