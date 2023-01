Doutor Pessoa pede entrada da OAB em auditoria na FMS

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou que irá solicitar o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Piauí na comissão constituída para apurar possíveis irregularidades em processos de pagamentos da Fundação Municipal de Saúde (FMS). A solicitação deve ser formalizada na manhã da segunda-feira (30), durante visita do prefeito à sede da OAB-PI.

Foto: Divulgação/PMT

Dr. Pessoa será recebido pelo presidente da OAB-PI, Celso Barros Neto, que deve designar comissões internas da seccional para auxiliar no processo de auditoria na pasta da saúde do município.



“Nossa ida até a OAB é mais uma demonstração de que queremos apurar possíveis desvios de conduta por parte de gestores na área da saúde. Se confirmado qualquer tipo de irregularidade, formalizaremos as denúncias aos órgãos de controle”, declarou o prefeito.

A Comissão

O prefeito assinou, na última quinta-feira (26), decreto que cria uma comissão para realizar uma auditoria na Fundação Municipal de Saúde (FMS).

De acordo com o documento, a Comissão Municipal poderá, no âmbito da FMS, requisitar a colaboração pessoal, bem como documentos que auxiliem os trabalhos, realizar inspeções in loco e solicitar outras informações que sejam necessárias para o cumprimento do objeto do decreto.

Ainda de acordo com o documento, ao final dos trabalhos, a Comissão Especial deverá apresentar relatório conclusivo da auditoria executada. Os trabalhos devem ter a duração de 30 dias, podendo este prazo ser prorrogado a que medida seja necessário.

A comissão tem como objetivo analisar os contratos e processos de pagamentos da FMS e será presidida pelo Procurador-Geral do Município (PGM), Ari Ferreira.

A Comissão Especial tem a seguinte composição:

Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira - Procurador-Geral do Município

Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior - Auditor-Fiscal da Receita Municipal

Esdras Avelino Leitão júnior -

Auditor-Fiscal da Receita Municipal

José Maria de Moura e Vasconcelos - Auditor-Fiscal da Receita Municipal

Valber de Assunção Melo -

Advogado da FMS

Bruna Sullivan Rodrigues da Silva -

Chefe de Gerência Executiva da FMS (Gerência de Contabilidade)

Daniel Medeiros de Albuquerque - Procurador Municipal

