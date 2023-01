Após denúncia de Robert, Dr. Pessoa cria comissão para auditoria na FMS

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), criou nesta quinta-feira (26) uma Comissão Especial para a realização de uma auditoria na Fundação Municipal de Teresina (FMS). A medida instituída através de decreto municipal visa analisar contratos e processos de pagamento do órgão.

De acordo com o documento, Comissão poderá requisitar a colaboração de pessoal, bem como documentos que auxiliem os trabalhos, realizar inspeções in loco e solicitar outras informações que sejam necessárias para produzir no prazo de 30 dias um relatório com as informações levantadas no período.

O gestor nomeou no decreto sete membros (Veja a lista abaixo) para integrar a comissão. Os trabalhos serão presididos pelo procurador-geral do município de Teresina, Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira. Os demais integrantes são auditores fiscais, procurador, advogado e a gerente de contabilidade da FMS.

A comissão foi criada um dia após as denúncias do vice-prefeito Robert Rios de que a Fundação Municipal de Saúde teria paga o valor de R$ 8 milhões sem que os valores tenham sido empenhados. Robert Rios rompeu nessa quarta-feira (25) com a gestão de Pessoa e deixou o grupo político com críticas .

Veja composição da Comissão

Ari Ricardo da Rocha Gomes Ferreira - Procurador-Geral do Município

Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior - Auditor-Fiscal da Receita Municipal

Esdras Avelino Leitão júnior - Auditor-Fiscal da Receita Municipal

José Maria de Moura e Vasconcelos - Auditor-Fiscal da Receita Municipal

Valber de Assunção Melo - Advogado da FMS

Bruna Sullivan Rodrigues da Silva - Chefe de Gerência Executiva da FMS (Gerência de Contabilidade)

Daniel Medeiros de Albuquerque - Procurador Municipal

