Robert Rios não vai renunciar e alimenta teorias conspiratórias no entorno de Dr. Pessoa

O vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, explicou que seu rompimento com o prefeito Dr. Pessoa não envolve sua renúncia do cargo para qual foi eleito em novembro de 2020. Robert permanecerá como vice-prefeito mesmo ao afirmar que existem na gestão do Palácio da Cidade “atos que são incompatíveis com tudo aquilo que aprendi na Polícia Federal”.

Depois do áudio gravado na manhã desta quarta-feira (25), Robert seguiu com declarações que levantaram suspeitas. O vice-prefeito disse que está preparando denúncias que serão oficializadas nos órgãos de controle e na Câmara Municipal de Teresina. “Encaminharei representação para todos os órgãos, inclusive à Câmara”, disse.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Ao Portal O Dia, fontes com trâmite do Palácio da Cidade comentaram que o rompimento do vice-prefeito é irreversível e que interlocutores tentaram evitar o afastamento. Mais do que as irregulares que o vice diz conhecer, a articulação política de Dr. Pessoa teme as conversas que Rios tem tido nos bastidores com vereadores.

LEIA TAMBÉM: Da união ao rompimento: veja fotos da relação política entre Dr. Pessoa e Robert Rios

A avaliação do núcleo próximo ao prefeito é de que ainda é cedo para apontar se Robert Rios pretende articular uma tentativa de resgatar os processos de impeachment protocolados na Câmara de Vereadores. Por outro lado, o não pedido de renúncia mesmo diante das acusações é visto com desconfiança por uma ala mais desconfiada do entorno de Pessoa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no