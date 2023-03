Dr. Pessoa anula nomeação de Odimirtes Neves como secretaria imediata

O Prefeito de Teresina Dr. Pessoa tornou sem efeito a nomeação da ex-secretária de finanças Odimirtes Araújo Costa Reis Neves como a sua secretaria imediata no gabinete do Prefeito. O ato, publicado no diário oficial da última quinta (02), ocorre três dias após Dr. Pessoa fazer uma série de mudanças no primeiro escalão da gestão.



Odimirtes já havia rejeitado o convite para o cargo ainda na terça. Com fortes ligações ao vice-prefeito, Robert Rios, a ex-secretária teria recusado a vaga por não concordar com as mudanças que foram feitas.

Odimirtes ao lado do ex-secretário de Governo e do Ex-procurador Geral da PMT FOTO: ASCOM PMT

Ontem Dr. Pessoa já havia lamentado a rejeição do convite. “A Dra. Odimirtes que saiu a Dra. Andréa que saiu e não aguentou as pressões, uma senhora altamente competente, tanto na parte profissional, como na parte humana, em tudo, sem nenhum reparo. Mas ela pediu demissão. Eu chamei a Dra Odimirtes para ser a minha secretária individual do Prefeito, continuo dizendo que convidei ela”, disse o Prefeito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no