Dr. Pessoa comenta mudanças: “quem não quiser integrar com a gestão, peça demissão”

Em entrevista na manhã desta quinta (02) o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, comentou as recentes alterações no primeiro escalão da gestão municipal. Cargos da cota pessoal do Prefeito como a secretaria de governo, secretaria imediata e secretaria de finanças foram substituídos, todos a pedido dos próprios secretários.



As mudanças foram confirmadas após o rompimento do vice-prefeito, Robert Rios, com a gestão de Teresina. Rios rompeu com o Prefeito criticando a participação de familiares na gestão, quase todos os secretários que deixaram o executivo tinham vínculo pessoal com Dr. Pessoa.

Em resposta o Prefeito negou que tenha havido uma reforma e foi incisivo quanto aos gestores insatisfeitos com a condução dele. “Nova não, é uma continuidade da administração que é remanejar, reformar, tira dali, bota para ali. Aqueles que não quiserem coadunar com a nossa administração que peça demissão”, afirmou.

Dr. Pessoa ainda comentou a saída da secretaria de Finanças, Odimirtes Neves. A ex-secretária, que tinha um vínculo com o próprio Robert Rios, foi exonerada da pasta e posteriormente nomeada para a secretaria imediata do Prefeito, porém recusou o cargo.

“A Dra. Odimirtes que saiu a Dra. Andréa que saiu e não aguentou as pressões, uma senhora altamente competente, tanto na parte profissional, como na parte humana, em tudo, sem nenhum reparo. Mas ela pediu demissão. Eu chamei a Dra Odimirtes para ser a minha secretária individual do Prefeito, continuo dizendo que convidei ela”, finalizou.

Divisão das Saad’s

Além da estrutura do primeiro escalão, o Prefeito confirmou que fará mudanças nas superintendências administrativas de ações descentralizadas (saad). Durante sua gestão Dr. Pessoa já desmembrou a saad norte, criando a saad centro. A expectativa é de que o executivo faça mudanças na saad sudeste e sul.

“É uma atenção do Prefeito para se aproximar ainda mais do povo, tem projeto para a divisão das saad’s, não vou pontuar onde é mas tem. Mais de uma saad, duas ou três ou mais de fazer incisão, divisão, para que a administração seja mais eficiente. Nós estamos conversando já com algumas, em breve vocês estarão sabendo em quais saad’s faremos essa divisão”, finalizou.

