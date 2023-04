Dr. Pessoa deve ter alta hoje pela manhã após passar por cirurgia no pé

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos) deverá ter alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (26) após ser internado para fazer uma cirurgia no pé. O gestor lesionou o pé esquerdo enquanto fazia viagem para Brasília para cumprir agenda política. Dr. Pessoa participava da Convenção Nacional do Republicanos a convite do presidente do partido, o deputado federal Marcos Pereira.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Conforme a nota encaminhada pela Secretaria Municipal de Comunicação, a Semcom, o prefeito, de 76 anos, foi submetido a procedimento cirúrgico no Hospital São Marcos para tratar um rompimento de ligamento do tendão de Aquiles. A cirurgia foi feira às 16h desta terça (25) e teve duração de duas horas.

O procedimento foi realizado pelos ortopedistas Dr. Frederico Martins, Dr. Anderson Dantas e Dr. Leonardo Eulálio. Após receber alta, Dr. Pessoa ficará em observação na residência oficial.

