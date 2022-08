O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, comentou a situação do transporte público da capital um ano após a conclusão de uma CPI que investigou empresas e gestores na Câmara Municipal de Teresina. Como o jornal O Dia noticiou com exclusividade, motoristas e cobradores do transporte coletivo projetam um colapso total do sistema nos próximos meses caso pontos trabalhistas não sejam corrigidos.



O Setut calcula que hoje o déficit no sistema econômico-financeiro seria de R$ 109 milhões. Apesar das dificuldades apontadas pela população e especialistas do setor, o Prefeito revelou desconhecimento da situação. “Você deve fazer a pergunta ao Coronel Claudio, ele é que está mais inteirado, mais o ministro João Henrique. Estou só acompanhando de longe, quando a coisa vier esquentar eu estou pronto para rebater”, afirmou Dr. Pessoa. Já o Secretário de Governo da capital, André Lopes, negou que exista uma dívida milionária com os empresários. “Todos os encaminhamentos que a CPI assim impôs para a gente encaminhamos para os órgãos de controle, iniciamos os processos que deveriam ser iniciados após a entrega do relatório. Entendemos que não existe dívida do município para com nenhuma empresa de ônibus”, disse o gestor. FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

