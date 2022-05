Dr. Pessoa é notificado pelo TCE sobre nepotismo na gestão

O Prefeito de Teresina, Dr Pessoa, foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) para que esclareça as denúncias de que um grande número de seus familiares ocupam cargos na gestão municipal. Um processo foi instaurado na corte de contas para apurar as suspeitas de nepotismo.

Em ofício datada do dia 02 de maio, a conselheira Flora Izabel estabeleceu que Dr. Pessoa apresente formalmente defesa dentro do prazo de 15 dias e inclua os documentos que achar necessário para sustentar suas justificativas. O prazo começou a contar a partir da notificação do gestor.

As denúncias sobre os supostos casos de nepotismo foram apresentadas ao TCE pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), que requereu que o prefeito apresente uma relação de seus familiares que ocupam cargos em comissão na Prefeitura.

“Sobre todos os parentes do gestor. Inclusive requeremos que o TCE solicite a lista de todos os parentes dos mesmos, que ocupam cargos na gestão. A denúncia é anterior às imoralidades divulgadas nesta semana”, disse ao O Dia o presidente do Sindiserm, Sinésio Soares.

Somente para o primeiro escalão, Dr. Pessoa nomeou o filho, Pessoinha, como presidente da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB); o genro, André Lopes, para a Secretaria de Governo; e o sobrinho, major Cláudio Pessoa, para a Strans. Nesta quarta-feira (04/05), o prefeito afirmou que sua esposa, Samara Conceição, deverá assumir a Secretaria de Economia Solidária .

