Dr. Pessoa garante que problema do transporte coletivo será resolvido em três meses

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, garantiu que em três meses irá resolver o problema do transporte coletivo da capital. A declaração foi dada, na manhã desta segunda-feira (13), durante a posse do deputado estadual licenciado Jeová Alencar como superintendente da SAAD Sul.

De acordo com o prefeito, a equipe da gestão municipal que vinha realizando as tratativas com relação ao transporte coletivo da capital "se reunia durante a manhã e à noite estava tomando uísque com os empresários".

"Nas primeiras tratativas com relação ao transporte coletivo, eu tinha mais ou menos 12 pessoas tratando desse assunto. Faziam a discussão e à noite estavam tomando uísque, café, vinho, com os empresários do transporte coletivo. Não dá certo. Reduzi para oito ou 10, estavam aqui na reunião interna e, quando era de noite, estavam tomando uísque com os empresários. De dezembro para cá, montei no cavalo, encurtei as rédeas e agora é o prefeito, o superintendente da Strans e o jurista, só três pessoas", revelou Dr. Pessoa.

Segundo ele, em três meses o problema estará resolvido. Contudo, ao ser questionado sobre como o imbróglio será sanado, o prefeito desconversou. "A proposta é o coração, que é bom, e as atitudes do prefeito de que estão nesse sentido de resolver", destacou.

Em seu primeiro dia de trabalho como prefeito de Teresina, em 04 de janeiro de 2021, Dr. Pessoa deu 100 dias para que o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) se adequassem às demandas da nova gestão municipal.

A melhoria do transporte coletivo era uma das promessas de campanha do prefeito. Segundo ele, caso as reuniões com os empresários do setor não resultassem em mudanças positivas para os usuários, o modelo do sistema de transporte seria substituído por um transporte coletivo municipal, sob responsabilidade da Prefeitura de Teresina. Contudo, no seu segundo ano de gestão, o impasse entre a Prefeitura e o Setut continua a se arrastar.

