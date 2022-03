O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, voltou a atacar, na manhã desta quinta (03), empresas de ônibus que operam o serviço de transporte público da capital. De acordo com o gestor, a Prefeitura estaria cumprindo “à risca” todas as suas promessas para o sistema, porém, os empresários estariam descumprindo suas obrigações. Durante a campanha eleitoral Pessoa prometeu resolver em 100 dias o impasse com o Setut, 426 dias depois o problema se tornou ainda maior.



A afirmação de Dr. Pessoa surge após mais um indicativo de paralisação dos condutores e cobradores de Teresina. Na última quarta (02) os profissionais se reuniram com o prefeito e criticaram a incapacidade de Dr. Pessoa de entender as demandas da categoria . Motoristas e cobradores exigem a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho para o ano de 2022. A promessa é que toda a classe paralise os trabalhos na próxima segunda (07).

Dr. Pessoa afirmou ainda que está “vivíssimo” para tomar uma decisão sobre o tema. E jogou a culpa para os empresários. “O que nós acordamos a mais ou menos um ano com as empresas de ônibus da cidade de Teresina estamos cumprindo a risca. Se tem defeito, se não estão cumprindo, são os empresários. O prefeito tá vivo, vivíssimo para tomar uma decisão”, afirmou o prefeito.

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina(Setut) foi consultado sobre as críticas do Prefeito, porém, até a publicação da matéria não se manifestou.

Calamidade completa quatro meses sem nenhuma ação

Na última segunda se completaram exatos quatro meses do decreto de calamidade do serviço de transporte de Teresina. Decretado no dia 28 de Outubro, o documento previa que a cidade adotasse medidas emergenciais contra a crise enfrentada no transporte. À época o prefeito prometeu contratar empresas de outros estados para atuar em Teresina, até o momento nenhuma ação foi adotada. O Setut entrou com uma ação no Tribunal de Contas do Estado contestando o decreto.