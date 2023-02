Dr. Pessoa promove minirreforma e nomeia Jeová Alencar e Gustavo Gayoso para SAADs

O prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) fechou nesta segunda-feira (6) uma minireforma administrativa para reorganizar a base aliada. As mudanças ocorrerão em duas Superintendências das Ações Administrativas Descentralizadas (SAADs), além de exoneração na pasta que cuida da articulação política.

O deputado Jeová Alencar (Republicanos) deixará a Assembleia Legislativa para assumir a SAAD Sul. A informação foi confirmada ao O DIA pela assessoria da Prefeitura de Teresina. A articulação abre vaga para o suplente do partido, Pastor Gessivaldo Isaías, na Alepi. A medida acontece após a relação de Jeová com o Palácio da Cidade ficar estremecida e o rompimento ser dado como certo.

Foto: Arquivo / O Dia

Dr. Pessoa acertou ainda a exoneração de James Guerra -- indicação do vice-prefeito Robert Rios, que rompeu com a gestão – da SAAD Leste. Assumirá a pasta o suplente de vereador Gustavo Gayoso, que teve a nomeação impulsionada pelo deputado federal Jadyel da Jupi.

Nesta segunda-feira (6), o Palácio da Cidade confirmou a exoneração do Secretário Municipal de Governo André Lopes . O prefeito Dr. Pessoa justificou que Lopes, que é bacharel em direito e bancário, retornará para novos desafios no Banco do Brasil. Porém, a medida foi vista pela base como uma consequência da mudança da articulação política do prefeito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no