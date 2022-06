Dr. Pessoa reclama de desprestígio em evento de Jeová Alencar

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos) se queixou do tratamento que recebeu no evento de lançamento da pré-candidatura de Jeová Alencar para deputado estadual. A reclamação aconteceu em público nesta quinta-feira (30/06). O gestor desviou do assunto principal da solenidade de lançamento do Orçamento Popular para desferir o comentário. Dr. Pessoa pedia desculpa pela voz rouca quando justificou que era devido ao evento de Jeová.

“Estive lá na festividade. Pena que alguns lá esqueceram que eu era o prefeito de Teresina. Se é por causa da idade, se é uma discriminação ou se é porque não sou da elite. Vou procurar saber por que os que fizeram a oratória lá não falaram o nome do prefeito. O prefeito até hoje está com as penas doendo de bater palma para os outros que estavam lá, mas eu não vi”, disse.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O evento político reuniu além de Jeová Alencar o pré-candidato ao governo, Sílvio Mendes (União Brasil), e o pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues (Progressistas). A presenta de Dr. Pessoa, porém, foi renegada a segundo plano em meio a baixa popularidade do gestor e as críticas que tem recebido na condução do Palácio da Cidade.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no