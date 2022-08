Dr. Pessoa reúne secretários a portas fechadas para cobrar cumprimento de metas

O Prefeito da capital, Dr. Pessoa, convocou o seu secretariado na manhã desta segunda (15) para uma reunião de emergência. O encontro ocorreu a portas fechadas no Palácio da Cidade. A equipe do sistema O Dia de Comunicação esteve na Prefeitura, porém a imprensa foi impedida de acompanhar a reunião.





Reunião acontece a portas fechadas no Palácio da Cidade - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A reunião ocorre cinco dias após o prefeito ser acusado de agressão por professores da capital. Informações de bastidores dão conta de que o prefeito fará cobranças aos secretários para acelerar o desenvolvimento de obras e “destravar” demandas da gestão. A expectativa é que novas mudanças possam ocorrer no primeiro escalão da gestão.

Um balanço exclusivo feito pelo Portal O DIA mostra que o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, já mudou de secretário mais de 20 vezes desde o início do governo. As idas e vindas no primeiro escalão municipal evidenciam a inconsistência da gestão. Eleito com a proposta de uma gestão técnica, Dr. Pessoa lentamente abandonou a promessa de campanha para acomodar aliados políticos e familiares, hoje o Filho, João Pessoa (ETURB), o sobrinho, Claúdio Pessoa (STRANS) e os próprios genros, André Lopes (Governo) e Kennedy Glauber (IPMT) comandam secretarias do primeiro escalão.

