Dr. Vinicius Nascimento recebe adesão de ala do PSB

A Juventude do Partido Socialista Brasileiro, uma ala do PSB, declarou apoio a candidatura de deputado estadual de Dr. Vinicius Nascimento (PT) nessa semana. O partido é aliado à base governista no Piauí e indicou Geraldo Alkimim como vice na chapa de Lula a nível nacional.

Nomes da juventude socialista, como David Castro, destacaram a defesa e propostas do candidato voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, os jovens estarão empenhados no pleito deste ano.

Foto: Divulgação

Dr. Vinicius tem fortalecido a base de apoio às vésperas do início da campanha eleitoral, que tem início na próxima semana. Ele já recebeu adesões de nomes ligados a Secretaria de Educação do Estado.

Dr. Vinicius Nascimento foi diretor do Hospital Infantil Lucídio Portella e é uma das apostas do PT para as eleições deste ano na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Piau (Alepi). Ele tem ampliado a base de apoio do interior do estado impulsionado por líderes do PT.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no