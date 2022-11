Draga Alana é exonerado, e Dr. Pessoa nomeia novo secretário da SEMJUV

O secretário municipal de Juventude de Teresina, Draga Alana, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (24/11) pelo prefeito Dr. Pessoa depois que teve o nome envolvido na Operação Mandarim, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí contra um grupo de empresários suspeitos de tráfico de droga e lavagem de dinheiro.

A exoneração de foi assinada pelo prefeito Dr. Pessoa e publicada no Diário Oficinal do Município. O Palácio da Cidade informou que a decisão do gestor foi motivada pela mudança na estrutura administrativa. O prefeito Dr. Pessoa, por sua vez, afirmou à imprensa que a exoneração aconteceu devido a operação.

Draga Alana foi flagrado pela polícia na posse de um dos carros alvo de mandado de apreensão expedido pela Justiça no âmbito da investigação contra um esquema de tráfico de drogas no Piauí que envolve empresários. Ao todo, nove pessoas foram presas e 13 mandados de apreensão cumpridos.

Novo secretário

O prefeito Dr. Pessoa nomeou nesta tarde o advogado Liu Granzianni Cruz e Silva para a Secretaria Municipal de Juventude (SEMJUV). A indicação de Liu Silva é do vereador Neto do Angelim. “Parabenizamos o nosso amigo de longas datas Liu Silva por aceitar a missão de ser o novo Secretário Municipal da Juventude. Desejamos boa sorte e bom trabalho nesse novo desafio. Conte com a gente”, escreveu o vereador nas redes sociais.

A indicação de Neto do Angelim faz parte de uma articulação política do Palácio da Cidade que precisará reorganizar a base na Câmara Municipal para garantir que o possível veto do prefeito as mudanças no Orçamento 2023 seja garantido.

