Dudu defende autonomia do PT em Teresina:

O vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), voltou a defender a autonomia do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores na articulação para a eleição de 2024. O parlamentar é um dos defensores de que a legenda esteja na base de Dr. Pessoa e apoie o atual prefeito na reeleição.



Recentemente Deolindo Moura chegou a dizer que nem mesmo um senador ou um governador, em referência a Wellington Dias ou Rafael Fonteles, iriam interferir nos rumos do diretório teresinense do PT.

Em tom enfático Dudu esclareceu que o comando das ações será dos membros do partido na capital. “Tenho certeza que o diretório municipal terá a palavra final em 2024, o PT é assim, só se tiver uma intervenção como teve lá atrás em 1996. De outra forma quem decide é o diretório municipal e tem toda a autonomia e vai ser mantido assim”, disse o vereador.



O vereador ainda criticou o “açodamento” no diálogo com o Palácio da Cidade e destacou que continuará buscando um entendimento. “Tudo na política se faz com conversa, nada na política açodado presta. Não é que o PT tentou um alinhamento, estamos na base do Prefeito Pessoa e vamos continuar sim. O campo democrático popular governa Teresina e o Piauí e vamos trabalhar pelo fortalecimento desse grupo. Espero que a gente possa lá em 24 ter esse campo unificado”, finalizou.

