Dudu não descarta deixar o PT e alega conjuntura política

O vereador Dudu não descarta deixar o Partido dos Trabalhadores para disputar uma vaga de deputado estadual na eleição de outubro deste ano. Após o partido decidir que receberá deputados de mandatos, Dudu abriu diálogo com o Republicanos juntamente com outros petistas insatisfeitos com a chegada de parlamentares de outros partidos.

Ao O Dia, o vereador explicou que sair do PT não é sua preferencia, mas a conjuntura política o obriga a analisar outras possibilidades de eleição. “Todas as possibilidades estão abertas. Se eu tiver que sair do PT não vou sair soltando foguete. Vou sair em uma conjuntura eleitoral. Tenho que analisar a conjuntura para que possa tomar uma posição”, disse.

Dudu explicou que o PT já tinha uma chapa de deputado estadual praticamente fechada, porém, com a decisão de permitir a entrada de deputados vindos de outros partidos, os pretensos candidatos da sigla que se sentirem prejudicados pela medida tem o direito de buscar novas articulações.

“Assim como tem deputados vindo para o PT para se salvar, para escapar da degola de perder uma eleição, e o PT está abraçando, é natural que quem está no PT possa também discutir estratégia outra para também escapar. Não podemos pensar apenas no lado dos deputados estaduais”, declarou.

Sobre o Republicanos, o vereador disse acreditar que o grupo do prefeito Dr. Pessoa (MDB) fique com a base do governo e declare voto em Rafael Fonteles. “Acredito que o grupo do Dr. Pessoa tem uma tendência de ficar aqui (base governista). E sou um dos que estou trabalhando para isso, tem muita gente trabalhando para isso, eu sou um deles”, afirmou.

