Dudu rebate Ciro Nogueira após críticas a Lula: “Vá trabalhar senador”

O vereador Edilberto Borges, o Dudu, dirigente do Partido dos Trabalhadores no Piauí, rebateu duramente as críticas feitas por Ciro Nogueira à gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em entrevista Ciro ironizou cobrando a “picanha” que Lula havia prometido e classificou como “frustação total” os primeiros 79 dias de governo do presidente petista.



Reagindo às críticas, Dudu mandou Ciro Nogueira “trabalhar”. “O senador Ciro Nogueira tem que procurar em devolver para o povo do Brasil o que ele ganha como salário, o salário dele é pago pelo povo desse país. É trabalhando, dando ideias construtivas e trazendo recursos para o Piauí, não utilizando orçamento secreto. Ele tem que ajudar a pacificar o país que eles dividiram. Então senador, trabalhe, honre seu salário, vá trabalhar pelo povo, inclusive os mais pobre”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Dudu ainda lembrou que Nogueira estaria com “saudade” da gestão de Bolsonaro. “O senador está com saudosismo do governo tirano que ele representava no Piauí e no Brasil. Um governo que representou um desmonte na saúde e na educação, que levou o país a um abismo”, finalizou.

