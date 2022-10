Edson Melo questiona Dr. Pessoa: “Duvido que resolva o problema do transporte público”

Após o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelar que irá “pegar forte” para resolver a crise do transporte público de Teresina ainda este ano , o vereador Edson Melo (PSDB) reagiu as declarações e demonstrou descrédito com a possibilidade de solução do problema. Enfrentando dificuldades desde o início da pandemia, o sistema de transporte coletivo da capital não se reestabeleceu integralmente até hoje. Dr. Pessoa prometeu solucionar o impasse em 90 dias, porém após mais de 660 dias o problema persiste.



Questionado sobre as declaração de Dr. Pessoa, Edson Melo foi incisivo e demonstrou descrédito com a possibilidade de solução. “Duvido que ele resolva o problema do transporte até dezembro, deixo aqui minha dúvida. Não estou torcendo pelo quanto pior melhor, mas eu duvido. Duvido até mesmo que nesses próximos dois anos tenha uma solução plausível para o transporte público funcionar regularmente em Teresina”, afirmou Edson Melo.

O vereador destacou também que espera que o problema da falta de ônibus seja solucionado não só para o dia da eleição, como também após o pleito eleitoral. “Muito estranho a Prefeitura e o Estado se unirem para resolver o problema do transporte público no dia da eleição. Nós gostaríamos que esse problema fosse debatido não só para o dia da eleição, e sim para o dia-a-dia do trabalhador que não tem transporte para ir para o trabalho e para o estudante que não poderá ir para a escola”, concluiu.

FOTO: Tarcio Cruz/ ODIA

Ônibus intermunicipal gratuito

Como o Portal O Dia revelou, o Piauí terá transporte intermunicipal gratuito no próximo domingo (30), quando acontece o segundo turno da eleição presidencial, e na segunda-feira (31). A medida consta no decreto publicado nesta segunda (24) no Diário Oficial do Piauí e assinado pela governadora Regina Sousa. A concessão da gratuidade no transporte intermunicipal visa facilitar o trânsito de piauienses que votam em outras cidades fora de Teresina e assegurar o direito ao voto no segundo turno das eleições.

