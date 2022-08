Eleição: Lourdes Melo defende que juízes sejam eleitos por voto popular

Em entrevista à reportagem de O Dia, a candidata do PCO ao Governo do Piauí, professora Lourdes Melo, defendeu que os membros do Poder Judiciário brasileiro sejam eleitos por voto popular assim como os representantes do Legislativo e Executivo. A declaração vem após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter incluído o PCO no inquérito que apura divulgação de Fake News e bloqueado as redes do partido.



Lourdes Melo criticou a decisão do ministro e disse que o presidente do PCO, Rui Cost Pimenta, está sendo investigado por “crime de opinião”. “Esse inquérito, ninguém sabe o teor. Não se sabe nem do que o presidente do nosso partido está sendo acusado. A única coisa que pode ser é por causa da opinião dele, crime de opinião. Opinião que todo mundo pode falar. Por essas e outras que nós defendemos que os juízes e ministro do Judiciário sejam eleitos por voto popular, porque eles não são Deus para ter poder de decisão sobre a sociedade sem terem sido eleitos por ninguém”, disparou Lourdes Melo.



Lourdes Melo defendeu a eleição de juízes por voto popular - Foto: Arquivo O Dia

Concorrendo pela nona vez ao Governo do Piauí, a professora declarou apoio a Lula no primeiro turno e definiu como principal proposta de seu plano de governo a defesa de uma sociedade igualitária. “Defendemos propostas para agora e para o futuro, somo um partido que defende a revolução, defendemos o socialismo e a sociedade igualitária. Queremos o fim da retirada de direitos, das privatizações, da entrega das nossas riquezas e o combate à fome”, elencou Lourdes Melo.

Para o pleito de 2022, o PCO vem com uma chapa formada por Ronaldo Soares como candidato a vice-governador e pela professora Albetiza Moreira como candidata ao Senado.

