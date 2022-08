Eleições 2022: prazo para registro de candidatos termina nesta segunda (15)

Termina na próxima segunda-feira (15) o prazo para que partidos, coligações e federações partidárias apresentem o registro de candidatos para qualquer um dos cargos em disputa nas Eleições 2022. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro, com um eventual segundo turno ocorrerá em 30 de outubro no caso das disputas para governador e presidente.

O prazo para o registro das candidaturas se encerra às 8h, no caso de ser feito pela internet, ou às 19h, se a entrega de mídias com a documentação necessária for feita diretamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se a candidatura for para presidente e vice – ou nos Tribunal Regionais Eleitorais (TREs) para os demais cargos.

(Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Até o momento, foram anunciadas nove candidaturas ao governo do Piauí, pelos seus respectivos partidos: Diego Melo (PL), Geraldo Carvalho (PSTU), Rafael Fonteles (PT), Ravenna Castro (PMN), Sílvio Mendes (União Brasil), Madalena Nunes (PSOL), Lourdes Melo (PCO) e Gustavo Henrique (Patriota) e Gessy Lima (PSC). Os candidatos que pleiteiam governo do Piauí devem fazer o registro no TRE até o prazo.

Números nacionais

Até aqui, são 11 candidaturas à Presidência da República, com os respectivos vices. Para governador, até o fechamento desta reportagem, há 157 candidatos, espalhados por todas as unidades da federação. No caso de senador, 170 se registraram. Para as eleições proporcionais foram registradas, até as 15h deste sábado (13), 13.510 candidaturas a deputados estadual, 8.747 a deputado federal e 514 a deputado distrital.

Com informações da Agência Brasil