Eleições 2022: saiba quem são os 30 deputados estaduais eleitos no Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí não passará por mudanças significativas na formação do colegiado. Dos 30 atuais deputados estaduais, dois terços conseguiram a reeleição. Dos parlamentares que ocupam cargos e buscaram renovar o mandato, apenas Teresa Britto, do PV, Oliveira Neto e Warton Lacerda, do PT e Gessivaldo Isaías, do Republicanos, não conseguiram obter êxito.

Foto: Arquivo O Dia

Entre os novos nomes, Bárbara do Firmino, do Progressistas, sucede a mãe, Lucy; Já Ana Paula, substitui o ex-esposo, Zé Santana do MDB; Felipe Sampaio, também do MDB, herda o mandato do pai Themístocles Filho e Aldo Gil, do Progressistas, substitui a tia Belê Medeiros. Dr. Thales, do Progressistas; Jeová Alencar, do Republicanos; Gracinha Mão Santa, do Progressistas; Dr. Vinicius, Rubens Vieira e Gil Carlos do PT; são os novatos no parlamento estadual.

Dos 2.114.006 votos computados no Piauí, 93,23% foram para candidatos que estavam concorrendo ao pleito, enquanto 3,62% foram nulos e 3,15% brancos. Entre os candidatos eleitos, apenas 4 são mulheres, o que representa somente 13% das cadeiras do legislativo estadual.

Os candidatos mais votados foram Georgiano Neto (MDB), com 109.025 votos, Severo Eulálio (MDB), com 59.133 votos, e Dr. Thales (PP), com 57.761 votos.

Confira abaixo a lista com os 30 deputados estaduais eleitos:

1. Georgiano Neto (MDB) - 109.025 votos

2. Severo Eulálio (MDB) - 59.133 votos

3. Dr. Thales (PP) - 57.761 votos

4. Dr. Pablo Santos (MDB) - 55.893 votos

5. Flávio Júnior (PT) - 55.341 votos

6. Ana Paula (MDB) - 50.580 votos

7. Wilson Brandão (PP) - 50.421 votos

8. Janainna Marques (PT) - 49.692 votos

9. Francisco Limma (PT) - 46.899 votos

10. Dr. Felipe Sampaio (MDB) - 44.256 votos

11. Jeová Alencar (Republicanos) - 44.095 votos

12. João Madison (MDB) - 43.832 votos

13. Gustavo Neiva (PP) - 42.258 votos

14. Firmino Paulo (PT) - 39.854 votos

15. Gracinha Mão Santa (PP) - 39.515 votos

16. Hélio Isaías (PT) - 38.984 votos

17. Dr. Hélio (MDB) - 38.029 votos

18. Fábio Xavier (PT) - 37.538 votos

19. Marden Menezes (PP) - 36.919 votos

20. Henrique Pires (MDB) - 36.407 votos

21. Fábio Novo (PT) - 35.510 votos

22. Bárbara do Firmino (PP) - 35.276 votos

23. Coronel Carlos Augusto (MDB) - 34.396 votos

24. Nerinho (PT) - 33.695 votos

25. Dr. Vinícius (PT) - 33.437 votos

26. Franzé Silva (PT) - 33.090 votos

27. Aldo Gil (PP) - 29.600 votos

28. Rubens Vieira (PT) - 28.835 votos

29. Dr. Gil Carlos (PT) - 23.805 votos

30. Evaldo Gomes (Solidariedade) - 20.920 votos

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no