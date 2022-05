Elmano Férrer sela dobradinha com Gracinha Mão Santa no litoral

O pré-candidato a deputado federal, Elmano Férrer (Progressistas) selou neste final de semana a dobradinha com Gracinha Moraes Sousa no litoral do Piauí para eleição deste ano. Ela é filha do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e pré-candidata a deputada estadual pelo Progressistas.

A declaração de apoio do grupo político de Mão Santa a Elmano Férrer foi dada durante evento de lançamento da pré-campanha de Elmano na cidade de Parnaíba. Gracinha comentou que as ações de Elmano como senador colaboraram com o desenvolvimento de Parnaíba, como a obra da nova ponte sobre o Rio Igaraçu.

"O Elmano vem nos ajudando a realizar sonhos, tirando muitos projetos do papel no nosso município. Esta ponte vai beneficiar várias gerações de piauienses e permitir novos investimentos e mais desenvolvimento. E precisamos de desenvolvimento para gerar emprego e renda", afirmou Gracinha Mão Santa.

"A parceria com a Gracinha fortalece nosso projeto político, que prevê mais desenvolvimento para o Piauí. Juntos temos muito a oferecer aos parnaibanos", disse Elmano Férrer no evento que reuniu o pré-candidato a governador Sílvio Mendes (União Brasil) e o pré-candidato ao senador, Joel Rodrigues (Progressistas).

O apoio do grupo político de Mão Santa no litoral impulsiona a pré-campanha de Elmano, já que Parnaíba é o segundo colégio eleitoral mais importante do Piauí com cerca de 100 mil eleitores, ficando atrás apenas da capital Teresina.

