Em 1º programa de tv, Rafael usa Lula; Sílvio dedica a Firmino Filho

O primeiro programa do horário gratuito de tv dos dois principais candidatos ao Governo do Piauí foi marcado pela diferença na estratégia utilizada pelas campanhas. Contudo, em um ponto os dois programas foram parecidos: relacionaram os candidatos a líderes populares. Rafael Fonteles (PT) usou Lula, enquanto Sílvio Mendes (União Brasil) dedicou a primeira aparição ao ex-prefeito Firmino Filho.

O programa de Rafael focou em mostrar que o candidato tem o apoio de Lula no Piauí. Logo na abertura, o candidato petista à presidência apareceu pedindo voto. “Rafael Fonteles é um jovem extraordinário que conheço desde criança. Ele mostrou muita competência e liderança por onde passou. Rafael é sangue novo e está pronto para ser um grande governador e fazer o Piauí crescer ainda mais”, disse Lula.

Foto: Reprodução

A propaganda apresentou a trajetória de Rafael Fonteles sempre relacionada à Lula e o legado do candidato como secretário de Fazenda do estado e coordenador do ProPiauí. Rafael foi apresentado ainda como renovação e, ao final, o programa reservou tempo para tratar de propostas.

Já a campanha de Sílvio Mendes apostou na crítica a segurança pública para abrir o programa. A propaganda focou no legado de Sílvio como prefeito de Teresina e pontuou obras como o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e Shopping da Cidade.

Foto: Reprodução



“Todo problema tem solução e nós temos experiência para fazer. Seja como médico ou como prefeito, dediquei minha vida a cuidar das pessoas. Cuidamos de Teresina com muito carinho’, disse Sílvio. A candidata a vice, Iracema Portella, foi apresentada no vídeo por Sílvio Mendes. Ao final, a imagem de Firmino Filho surgiu na tela e caracteres anunciaram que o programa era dedicado ao ex-prefeito morto em abril do ano passado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no